Cada vez se oye más hablar del hantavirus, pero ¿qué es?, ¿tiene el mismo peligro que el cronavirus?, ¿podemos estar ante una nueva pandemia? A continuación explicamos los datos que se conocen sobre este virus y desmontamos las informaciones que lo comparan con el COVID-19.

La polémica ha surgido después de que algunos medios de comunicación chinos, como el Global Times, hayan informado de la muerte de un ciudadano que viajaba en autobús desde la provincia de Yunnan hasta la de Shandong, y que dio positivo en hantavirus.

Pero los datos reflejan que el coronavirus y el hantavirus tienen muchas diferencias. Este último, ni es un nuevo patógeno, ni surgió en China ni tampoco existen advertencias sobre la posibilidad de que vaya a causar una pandemia como la del nuevo coronavirus.

Desde la Fundación IO, especializada en enfermedades infecciosas, medicina tropical y del viajero, califican a la patología causada por el hantavirus como "una enfermedad viral aguda grave" que "en humanos produce dos tipos de afecciones: la fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR) o el síndrome pulmonar por hantavirus (SPHV)".

Por su parte, la American Society of Microbiology publicó en 2010 el estudio 'Una perspectiva global sobre la ecología, epidemiología y enfermedad del hantavirus', en el que explica que el primer brote de hantavirus tuvo lugar en la Guerra de Corea (1950-1953) mientras que destaca un segundo en la región de Four Corners, en Estados Unidos, en 1993. Por lo que no es un virus nuevo como el coronavirus.

Es más, según detalla la Organización Panamericana de la Salud (PAHO), oficina regional en América de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el hantavirus debe su nombre al río Hantaan, localizado al sur de Corea, ya que, explica, fue cerca de allí donde el agente causal fue aislado por primera vez en 1978.

Pero la zona más afectada en los últimos años por el hantavirus no es Corea, sino América, donde cada año se reportan aproximadamente 300 casos, y donde, al menos, 13 países tienen áreas endémicas, según afirma la PAHO. Por su parte, la OMS registró dos brotes de hantavirus el pasado año 2019 en Argentina y Panamá y otro en 2012 con foco en el Parque Nacional de Yosemite, en Estados Unidos.

El contagio el humanos es poco frecuente

Además, la PAHO explica que se trata de una enfermedad "zoonótica", es decir, de origen animal y transmitida incidentalmente a humanos. Uno de los mayores peligros del hantavirus es que su periodo de incubación es largo: puede ir desde unos pocos días hasta seis semanas después de la exposición.

Aunque las infecciones por hantavirus pueden llegar a tasas de mortalidad de hasta el 60 %, según datos de la PAHO, el contagio de un humano a otro es poco frecuente. Por último, la OMS no ha alertado sobre el peligro de este virus como sí ha hecho respecto al coronavirus.

El contagio se produce por el contacto con el excremento, la orina o la saliva de los roedores, a través de los ojos, la nariz o la boca. También, por la mordedura de estos animales.

Estos casos suelen darse generalmente en áreas rurales, pero desde el Centro Europeo Para la Prevención y Control de Enfermedades, explican que este virus no puede llegar a convertirse en pandemia mundial. Además, cabe recordar que este tipo de patógenos no son nuevos y están controlados por las autoridades sanitarias.