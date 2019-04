"No sé siquiera si mi hija está viva"; el desgarrador testimonio de una madre de Mánchester tras el atentado

"HE DECIDIDO QUE VOY A ESTAR EN CASA POR SI VUELVE", AFIRMA

"Estoy intentando llamar a mi hija todo el rato, pero aparece su teléfono como no conectado", así relata una madre la angustia que vive después de que su hija fuera al concierto de Ariana Grande en Mánchester y no haya regresado. "Tengo el corazón roto porque no sé dónde está ella", añade la madre rota de dolor.