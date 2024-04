"Agradezco a nuestros amigos su apoyo en la defensa de Israel y todos sus consejos. Pero quiero ser claro: tomaremos nuestras decisiones nosotros mismos". Así de contundente se ha mostrado el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tras una jornada en la que se ha visto con los ministros de Asuntos Exteriores de Reino Unido y Alemania, David Cameron y Annalena Baerbock.

Estos encuentros han tenido lugar en su oficina de Jerusalén, desde donde Netanyahu ha decidido lanzar un mensaje a sus principales socios. Estas palabras se suman a las de su ministro de Defensa, Yoav Gallant, que ha hablado de las "huellas ensangrentadas" de Teherán. "No les permitiremos avanzar", ha amenazado.

La visita de Reino Unido y Alemania tenía un doble objetivo: mostrar su apoyo a Israel e instar a Netanyahu a rebajar el tono de su respuesta. Así lo ha trasladado Cameron, que pedía a Netanyahu ser "inteligente y duro" para no "intensificar el conflicto".

Mientras Israel estudia su respuesta, se mantienen la tensión con Hizbulá en el norte del país, con al menos 18 personas heridas en un ataque contra un centro comunitario. El grupo señala que se trató de una respuesta a bombardeos israelíes que mataron a tres de sus miembros.

Sánchez y Europa piden paz en Gaza y contención a Israel

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado la inclusión de petición del alto el fuego para el conflicto en Gaza en el borrador de la presidencia de la Comisión Europea, algo que España "ha defendido desde hace tiempo".

A Netanyahu ha dirigido también una respuesta, asegurando que no hay "ningún cooperante que merezca morir, no hay ningún país que merezca ser masacrado y no hay ninguna resolución de Naciones Unidas que merezca ser incumplida durante décadas".

Sánchez ha insistido en la posición del Gobierno de reconocer a Palestina como un Estado, recordando las palabras de José María Aznar criticando esta postura. "Lo bueno de cuando habla Aznar no es que suba el pan, es que se quitan las caretas, y esta es la derecha que tenemos, la que sufrimos durante estos últimos seis años que llevamos en el Gobierno a nivel de España", lamenta.