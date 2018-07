Muere un niño de 6 años en Estados Unidos aplastado en el sofá por su padre de 122 kilos

EL PADRE, ACUSADO DE HOMICIDIO IMPRUDENTE

El hermano del pequeño de 6 años fallecido, explica que los niños estaban jugando por la casa cuando el padre los mandó a dormir, pero al no hacerle caso, el acusado de 31 años los puso de cara a la pared, pero al darse cuenta de que el menor se había dado la vuelta, lo sentó en el sofá y se sentó encima de él. El niño gritó que no podía respirar y no dejaba de llorar, pero el padre ignoró sus súplicas.