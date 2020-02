Al menos nueve personas han muerto y otras cuatro han resultado heridas en dos tiroteos registrados este miércoles por la noche en la localidad de Hanau, situada al oeste de Alemania, a 27 kilómetros de Frankfurt.

El supuesto autor de los disparos, un presunto ultraderechista identificado por el diario 'Bild' como Tobias R., fue hallado muerto junto al cadáver de otra persona, presuntamente su madre, en su domicilio, con lo que el número de muertos asciende a 11. Según el citado medio, en el coche del agresor, de nacionalidad alemana y con licencia de armas de caza, se encontró munición.

La Policía ha explicado que el primer tiroteo se ha producido desde un vehículo hacia un bar de fumadores de shisha situado en el centro de la ciudad. A continuación, el mismo coche se habría desplazado a otro local similar para llevar a cabo el segundo tiroteo, según el diario local 'Frankfurter Allgemeine'. Un tercer tiroteo se habría producido en el barrio de Lamboy, en el norte de Hanau, aunque las autoridades no lo han confirmado.

El atacante dejó un vídeo y una carta

Según 'Bild', las fuerzas de seguridad han encontrado un escrito y un vídeo del atacante relacionados con su acto. En la grabación, en fluido inglés, envía "un mensaje personal a todos los estadounidenses" en el que asegura que en el país norteamericano existen instalaciones militares subterráneas en las que se maltrata y se matan niños. En esas instalaciones, afirma, también se rinde culto al demonio. El hombre llama además a los estadounidenses a despertar y ejercer resistencia.

Además, recoge 'Bild', en su carta, Tobias R. afirma que hay determinados pueblos, cuya expulsión de Alemania no es posible, que deben ser exterminados. No obstante, en el vídeo no anuncia un atentado en Alemania.

La Fiscalía federal asume la investigación

Grupos de antidisturbios y patrullas de la Policía bávara se desplazaron a Hanau para ayudar en las labores de investigación, que ha asumido la Fiscalía federal alemana, lo que apunta a un posible trasfondo terrorista del ataque.

El alcalde de Hanau, Claus Kaminsky, ha calificado la situación como una "noche terrible" que "será recordada durante mucho tiempo con tristeza", y ha pedido a los vecinos de la ciudad "que no participen en la especulación" y dejen trabajar a la Policía.

"Estoy profundamente afectado. El hecho de que ocho personas perdieron la vida me sacude. Pido a todos los ciudadanos que no participen en la especulación. La Policía ahora debe tener la oportunidad de aclarar y resolver la situación, hasta entonces debemos esperar con prudencia, por difícil que sea", ha señalado el edil en una transmisión en 'Bild'.