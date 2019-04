Al menos un muerto y 22 heridos en un atropello múltiple en Times Square, Nueva York

Un atropello múltiple ha hecho saltar las alarmas en el lugar donde todo se graba y donde siempre hay peatones. En pleno Times Square, uno de los lugares más concurridos del mundo, un vehículo recorre, cuentan los testigos, varios metros en sentido contrario, subiéndose a la acera y arrollando a todo peatón que estaba en su camino. El coche acaba paralizado así sobre unas barreras, echando humo y con visibles daños en el frontal. "Escuchamos un gran golpe y vimos a la gente correr", señala una testigo.

El conductor ha sido detenido de inmediato custodiado por varios agentes hasta acabar dentro del vehículo policial. La zona ha sido acordonada de inmediato por policías y bomberos, entre nervios y preocupación. "Me lo he perdido por cinco minutos porque casi salgo a comer y me pilla allí", señala José Manuel Sánchez, testigo del incidente.

El presidente Trump ha sido informado de inmediato y sigue cada novedad. Aunque el FBI ya trabaja con la Policía de Nueva York, según fuentes oficiales, la investigación preliminar no apunta al terrorismo y se podría tratar de un incidente aislado ya que el conductor es un joven hispano que iba bebido.