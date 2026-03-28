Al menos 15 militares estadounidenses heridos tras un ataque iraní contra una base en Arabia Saudí

Los detalles El ataque ha impactado una instalación utilizada por fuerzas estadounidenses en territorio saudí donde varias aeronaves sufrieron daños materiales, según ha informado Associated Press.

Al menos 15 militares estadounidenses resultaron heridos tras un ataque contra una base aérea en al-Kharj, Arabia Saudí. El incidente, reportado por 'The Wall Street Journal', también causó daños en varias aeronaves militares de Estados Unidos. Aunque no se especificó la gravedad de las heridas, no hubo víctimas mortales. Las autoridades están evaluando los daños en las aeronaves y han reforzado las medidas de seguridad en las bases estadounidenses de la región ante el riesgo de nuevos ataques. Hasta el momento, Estados Unidos no ha atribuido oficialmente la autoría del ataque, que coincide con el primer mes de un conflicto en curso.

Al menos 15 militares estadounidenses han resultado heridos este sábado tras un ataque iraní contra una base aérea en Arabia Saudí, en al-Kharj, que también ha provocado daños en varias aeronaves militares de Estados Unidos, según ha informado la agencia Associated Press citando a fuentes conocedoras de los hechos.

De los heridos, cinco de ellos son de gravedad, pero el citado medio informa de que no se registraron víctimas mortales.

El ataque de Irán, compuesto por seis misiles balísticos y 29 drones contra la base aérea Príncipe Sultán, también ha causado daños materiales en varias aeronaves, concretamente varios aviones de reabastecimiento estadounidenses.

Por el momento, todavía se están evaluando todos los daños causados en las aeronaves afectadas, pero ya se están reforzando las medidas de seguridad en bases estadounidenses en la región ante el riesgo de posibles nuevos ataques.

Estados Unidos no ha atribuido oficialmente la autoría del ataque producido el día en el que se cumple un mes del inicio de la guerra.

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