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Conflicto en Oriente Medio

Al menos 15 militares estadounidenses heridos tras un ataque iraní contra una base en Arabia Saudí

Los detalles El ataque ha impactado una instalación utilizada por fuerzas estadounidenses en territorio saudí donde varias aeronaves sufrieron daños materiales, según ha informado Associated Press.

Imagen de archivo de un militar estadounidenseImagen de archivo de un militar estadounidenseAgencia AP
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Al menos 15 militares estadounidenses han resultado heridos este sábado tras un ataque iraní contra una base aérea en Arabia Saudí, en al-Kharj, que también ha provocado daños en varias aeronaves militares de Estados Unidos, según ha informado la agencia Associated Press citando a fuentes conocedoras de los hechos.

De los heridos, cinco de ellos son de gravedad, pero el citado medio informa de que no se registraron víctimas mortales.

El ataque de Irán, compuesto por seis misiles balísticos y 29 drones contra la base aérea Príncipe Sultán, también ha causado daños materiales en varias aeronaves, concretamente varios aviones de reabastecimiento estadounidenses.

Por el momento, todavía se están evaluando todos los daños causados en las aeronaves afectadas, pero ya se están reforzando las medidas de seguridad en bases estadounidenses en la región ante el riesgo de posibles nuevos ataques.

Estados Unidos no ha atribuido oficialmente la autoría del ataque producido el día en el que se cumple un mes del inicio de la guerra.

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