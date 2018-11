May lleva el acuerdo del Brexit a Londres a pesar de no tener apoyos y descarta su dimisión

UN SEGUNDO REFERÉNDUM NO ES OPCIÓN PARA LA PRIMERA MINISTRA BRITÁNICA

El futuro de May depende de que el acuerdo de Brexit salga adelante en la Cámara de los Comunes. De momento, las cuentas en el Parlamento británico no le salen. La oposición rechaza su plan y 80 diputados de su propio partido también. Si el acuerdo no se aprueba, el Brexit podría acabar sin acuerdo con Bruselas o con nuevas elecciones. May descarta su dimisión y un segundo referéndum.