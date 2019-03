May vende el Brexit como beneficioso para los británicos, pero toda la oposición rechaza su plan y también 80 diputados de su partido

La Premier británica ha publicado una carta abierta a la nación buscando los apoyos que le faltan en su propia casa. "Será un acuerdo en pro de nuestro interés nacional, un acuerdo que funcione para el país entero y para toda su gente, votase o no por el Brexit", ha dicho.

May vende el acuerdo como muy beneficioso para los británicos, pero en Westminster no convence: toda la oposición rechaza su plan y 80 diputados de su propio partido ya han anunciado su desacuerdo con los planes del Gobierno.

"Ya he dicho que el acuerdo no es sobre mí y lo digo de nuevo", ha afirmado May. Si la Premier logra convencer a la Cámara de los Comunes en las próximas tres semanas, todo estaría listo para la cumbre que tendrá lugar los días 13 y 14 de Diciembre en Bruselas.

Sólo quedaría la aprobación del Parlamento Europeo para la salida oficial del Reino Unido el día 29 de marzo, la fecha límite. Si la votación en Londres no prospera, tendría 21 días para presentar un nuevo plan, aunque es posible que no llegaran todos los trámites a tiempo.

Lo que podría abocar a un Brexit sin acuerdo con los 27, elecciones o incluso un segundo referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea.