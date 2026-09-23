Marruecos acude a las urnas en plena crisis de Ceuta y bajo la amenaza de una abstención récord

Los detalles Este 23 de septiembre, los marroquíes elegirán a los 395 miembros de la Cámara de Representantes, no obstante, y según los expertos, se espera un abstención de casi el 50%.

Este miércoles, 23 de septiembre, se celebran elecciones parlamentarias en Marruecos para elegir a 395 miembros de la Cámara de Representantes. La abstención, que podría superar el 50%, es vista como la gran protagonista. La crisis de Ceuta y el despliegue policial en la frontera marcan la jornada, tras la reciente entrada masiva de migrantes. Más de 70,000 personas cruzaron desde Marruecos, desatando tensiones diplomáticas y reclamos patrióticos. La encuesta Afrobarometer indica que más de la mitad de los jóvenes marroquíes consideran emigrar debido al desempleo. El rey nombrará al jefe de Gobierno del partido más votado, mientras el Palacio retiene la designación de ministros clave.

Este miércoles, 23 de septiembre se celebran las elecciones parlamentarias en Marruecos para elegir a 395 miembros de la Cámara de Representantes. Se espera, no obstante, que la abstención sea la gran protagonista de esta jornada.

En mitad de esta jornada, la crisis de Ceuta y el fuerte despliegue policial en la frontera para evitar nuevos pasos tras el reciente cruce de decenas de miles de jóvenes. Para este miércoles, además, la ciudad autónoma se blinda ante la amenaza de una nueva entrada masiva, según varios llamamientos en redes sociales.

Tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta, procedentes de Marruecos, más de 70.000 personas, según las autoridades españolas, se ha desencadenado una crisis humanitaria en el enclave español, tensiones diplomáticas entre Madrid y Rabat y roces con Bruselas, además de alimentar en Marruecos los reclamos patrióticos sobre Ceuta y Melilla, las dos ciudades españolas en el norte de África.

La salida masiva a Ceuta confirma la tendencia apuntada por una encuesta de Afrobarometer en 2025:, que recoge EFE: más de la mitad de los menores de 30 años marroquíes se plantean emigrar y, de ellos, el 53 % lo haría de manera irregular si fuera necesario, ya que la tasa media de desempleo, en torno al 13%, crece hasta el 38 % entre los menores de 25 años.

Por su lado, cuatro de cada diez jóvenes son 'ninis', es decir, ni estudian ni trabajan. Para la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) no se trata solo de precariedad económica.

Este miércoles, las urnas elegirán a los 395 miembros de la Cámara de Representantes y, según la Constitución, el rey nombrará al jefe de Gobierno entre los miembros del partido más votado. El Palacio conserva, además, la facultad de designar a los "ministros de soberanía": Exteriores, Interior, Defensa y Asuntos Religiosos.

Los analistas hablan: ¿quién ganará estas elecciones?

La abstención, que podría superar el 50 %, es para los expertos, la gran protagonista de estas elecciones. Para votar es necesario inscribirse en el censo electoral y en la actualidad, lo están 15,8 millones de personas sobre una población de unos 38 millones; los jóvenes de entre 18 y 24 años representan apenas el 4 % del registro.

Por otro lado, las estimaciones sitúan en cerca de 28 millones el número de marroquíes con derecho a voto. Para los expertos, esta diferencia prueba el desinterés electoral.

Cabe destacar que las encuestas están prohibidas en Marruecos, aunque los portales de apuestas coinciden con las previsiones de la calle: continuidad de la coalición gobernante, integrada por la derecha y los nacionalistas.

Por último, y con respecto al voto exterior, no existe como tal. Es decir, no existe un sistema de voto por correo ni tampoco urnas instaladas en los consulados. Por ende, los marroquíes residentes en el extranjero deberán, si quieren votar, acudir a Marruecos o bien autorizar a un familiar o conocido inscrito para que lo haga en su nombre mediante una plataforma digital del Ministerio del Interior.

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