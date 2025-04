Mario Saavedra analiza la situación de China tras los aranceles de Trump: "Creo que no pueden aguantar"

Mario Saavedra ha analizado en Al Rojo Vivo la guerra comercial entre China y Estados Unidos. El periodista ha confesado que cree que la economía china "no puede aguantar". "Huelo el miedo", ha reconocido.

De esta forma, ha explicado que lo que han hecho para que las bolsas se mantengan en verde es coger dinero el Estado y comprar acciones. Un movimiento que han realizado para mandar a su pueblo "la sensación de que pueden resistir". Sin embargo, ha advertido que esa resistencia "hay que ponerla en duda".

El periodista ha explicado que cuando él estaba en China, el Gobierno no dejaba de decir que si se crecía por debajo del 8%, no se generaba suficiente empleo, lo que provocaría "una revuelta social". "Con una recesión y sin comerciar con Estados Unidos, no van a crecer", ha asegurado.

Por tanto, ha destacado que lo que tienen que hacer es lo que están haciendo, comportarse como Donald Trump. "Tienen dinero y capital para resistir. Tienen el 3% de los bonos de EEUU, que pueden deshacerse de ellos", ha recordado.

Un momento que ha aprovechado para dejar claro que deshacerse de esos bonos sería "el botón nuclear". "Nos podemos ir preparando, porque eso implicaría una recesión global como no habíamos visto nunca hasta ahora", ha asegurado.