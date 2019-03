Maduro, sobre el ataque con huevos que sufrió: "Prepararon una embocada, pero el pueblo se encargó de deshacerla"

"Algunas personas se volvieron locas, diciendo locuras", ha explicado Maduro, según declaraciones recogidas por el diario 'El Universal'. "Habían preparado una embocada, pero el pueblo se encargó de deshacerla", ha celebrado.

La caravana de Maduro fue objeto el martes de un ataque con huevos por parte de algunos de los asistentes al acto. La retransmisión del desfile, en la cadena pública Venezolana de Televisión (VTV), fue interrumpida cuando varias personas comenzaron a lanzar objetos --aparentemente huevos y piedras-- al mandatario, acompañado de varios líderes.

El secretario general del opositor Primero Justicia, Tomás Guanipa, acusó a Maduro de insistir en la represión y no darse cuenta "de que el país no lo quiere y quiere votar". Guanipa afirmó que habían sido detenidas "varias" personas por la protesta de San Félix, si bien no ha concretado la cifra de detenciones.

Por su parte, el líder de la oposición y gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles, publicó en su cuenta de la red social Twitter un vídeo en el que se pueden ver los lanzamientos de huevos contra Maduro, acompañado de un texto en el que asegura que el presidente no engaña al pueblo de Bolívar. "Venezuela entera te aborrece, a ti y a tu narcocorrupta cúpula", ha asegurado.