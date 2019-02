Maduro afirma estar dispuesto a reunirse con el grupo de contacto de la Unión Europea

Nicolás Maduro aseguró este viernes que no permitirá el "show" de la ayuda humanitaria, al referirse al cargamento que llegó a la frontera con Colombia por solicitud del opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por unos 40 países. "Venezuela no va a permitir el show de la ayuda humanitaria falsa, porque nosotros no somos mendigos de nadie", aseguró Maduro en rueda de prensa.

Además, dice estar dispuesto a reunirse con enviados del grupo de contacto internacional impulsado por la Unión Europea (UE) que busca crear las condiciones para que se puedan convocar nuevas elecciones "justas" y "libres" en el país. "Estoy listo y dispuesto a recibir a cualquier enviado del grupo de contacto", aseguró Maduro en una rueda de prensa en el palacio presidencial de Miraflores acerca de ese grupo compuesto por países europeos y latinoamericanos.

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, abrió este jueves la primera reunión del grupo en Montevideo. Allí, advirtió de que la situación en Venezuela pone en "riesgo" la estabilidad en todo el mundo y urgió a buscar una solución a la crisis. "La tarea que nos ocupa es urgente y esta urgencia proviene del empeoramiento de la situación que corre riesgo de desestabilizar a la región y no solamente la región", subrayó.

Por su parte, Maduro rechazó "la parcialización, la ideologización" que considera que tiene el grupo de contacto", pese a lo que se mostró dispuesto a recibir a los enviados del grupo y tener con ellos "contacto visual, contacto físico o contacto mental". "Bienvenido el grupo de contacto de la UE, aunque les digo desde ya que estoy totalmente en desacuerdo con la parcialización e ideologización en que han caído, producto del extremismo con que ven a Venezuela", subrayó el mandatario.

Este también se refirió al denominado Mecanismo de Montevideo, ideado por Uruguay, México y la Comunidad del Caribe (Caricom) como iniciativa para lograr la paz en Venezuela y que consta de cuatro etapas: diálogo inmediato, negociación, compromisos e implementación.

Ante ello, dijo estar "preparado para dialogar donde sea, cuando sea y con quien sea" bien sea por medio de su "persona directa" o "de enviados especiales". Precisamente este viernes la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), de Miami (Florida, Estados Unidos), rechazó el mecanismo que califican como un "irrespeto al pueblo venezolano". Para el Veppex, "plantear un diálogo y mediación con quienes usurpan el poder en Venezuela es simplemente colocarse del lado de quienes violan la Constitución".

El Mecanismo de Montevideo tiene composiciones y objetivos diferentes a los del Grupo Internacional de Contacto, integrado por una docena de naciones europeas y latinoamericanas. La crisis política en Venezuela se agudizó el 23 de enero pasado cuando el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, anunció asumir las funciones de presidente encargado de Venezuela tras señalar que Maduro usurpa la Presidencia tras ser electo en unas votaciones "fraudulentas".