Una madre de alquiler decide no quedarse más embarazada tras tener 15 hijos en 20 años

13 HAN SIDO SUBRROGADOS

La madre de alquiler más prolífica de Gran Bretaña, Carole Horlock, ha tenido que parar después de que sus médicos le dijeran que su vida comenzaba a correr peligro. Tiene 49 años y ha tenido 15 hijos en 20 años, de los cuáles 13 han sido subrogados. "Mi cuerpo no puede hacerlo más", declaraba Carole. Además por cada embarazo recibía dinero para los gastos que pudiesen surgir. Carole es de la localidad de Colchester, en el condado de Essex. Tiene dos hijos propios y declara que le encanta tener hijos y afirma que es "adicta a estar embarazada". Pero su salud se ha visto fuertemente dañada después de tantos embarazados y tiene que anteponer la salud a quedarse embarazada de nuevo. La forma que tenía de no sentir afecto por los niños que traía al mundo era no tener ningún contacto con ellos tras el momento del parto. Tan sólo se limitaba a dejar que fueran los padres de alquiler los que abrazasen y recogiesen al bebé.