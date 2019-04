Los vecinos de Charlotte piden a la Policía que publique los vídeos del tiroteo a un hombre desarmado

Cuarta noche de protestas en Charlotte. "¡El pueblo unido jamás será vencido!", un lema en la manifestación que es ya un clamor popular. Quieren que se hagan públicos los vídeos del tiroteo policial que acabó con la vida de Keith Scott.

Una presión que se ha visto redoblada tras conocerse la grabación de la viuda del fallecido. "No disparen, no disparen. No está armado", se escucha a la mujer, aunque de nada sirven sus peticiones a los agentes. El vídeo ha horrorizado a los vecinos de Charlotte.

La Policía se niega a difundir sus vídeos porque, dicen, no quieren comprometer la investigación. Siguen sostenido que Scott iba armado y que apuntó a los agentes.

Fuentes policiales han asegurado que en la escena del crimen había un arma cargada y que en ella han encontrado rastros de ADN y las huellas dactilares del hombre tiroteado. Pero no hay confirmación oficial.

Sólo este año han muerto 173 afroamericanos a manos de agentes de policía en Estados Unidos.