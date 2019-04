Los Obama negocian con Netflix la producción de una serie de programas

SEGÚN 'THE NEW YORK TIMES'

Tras un año fuera de los focos, Obama podría reaparecer en una serie de programas en Netflix. Todavía no se sabe exactamente cómo sería el formato, pero podrían participar Barack y Michelle Obama. Todo apunta a que serían programas de temas sociales relevantes. Según 'The New York Times', Obama no tiene intención de utilizarlo para responder al presidente Trump.