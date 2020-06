Las brutales imágenes de diversos policías pateando la cabeza de una menor de 15 años han provocado la indignación y la vuelta a las calles en México.

La joven, Melanie, yacía tumbada en el suelo mientras recibía numerosos golpes de diversos agentes, y la escena fue grabada en la Ciudad de México. La imágenes, difundidas en las redes sociales, han causado furor en la población, que ha vuelto a salir a la calle en forma de protesta.

Melanie acudía entonces a una manifestación que se organizó tras conocer el caso de la muerte a manos de la policía del joven Giovanni López tras haber sido detenido supuestamente por no llevar mascarilla.

En una nueva jornada de movilizaciones en la capital contra la brutalidad policial, miles de personas han protestado por las terribles imágenes, que se suman a la muerte del joven bajo custodial policial en Jalisco.

Disturbios y violencia en las calles

En las protestas se han producido graves disturbios que han causado destrozos en locales y mobiliario público y varios comercios para reclamar justicia por la violencia policial de los últimos días en el país.

Durante la marcha, a diferencia de la ocurrida el pasado viernes, no hubo enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas de seguridad, que se mantuvieron al margen y no aparecieron en las protestas. Sin embargo, los encapuchados amenazaron a los medios de comunicación presentes instando a no grabar e incluso tiraron piedras y rociaron con extintores y espráis de pintura a camarógrafos y fotógrafos.

Por esto y por la falta de pancartas o banderas que facilitasen la identificación de colectivos organizadores y la negativa de los participantes a hablar públicamente, los medios de comunicación no lograron conocer las reclamaciones de la marcha y se tuvieron que mantener alejados de los núcleos más violentos.

Asimismo, los manifestantes entraron a saquear sucursales bancales, comercios de alimentación y algunos otros locales comerciales, además de derrumbar las vallas que protegían edificios como el Palacio de Bellas Artes o el edificio Guardiola, propiedad del Banco de México.

Sin embargo, tras llegar al Zócalo capitalino la marcha se fue dispersando después de que algunos integrantes pidieran que no se cometiesen más saqueos.

Durante el recorrido estuvo presente el colectivo Marabunta, miembros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la ciudad y algunos funcionarios del Gobierno capitalino que, aunque no evitaron los destrozos, contuvieron a los manifestantes y lograron evitar que se enfrentaran a periodistas.

La marcha fue convocada como consecuencia de la agresión policial hacia Melanie y en honor al fallecido Giovanni López y a los manifestantes detenidos en Guadalajara (en el occidental estado de Jalisco) durante las marchas de los pasados jueves y viernes.

La muerte de Giovanni se conoció un mes después de que sucediese y tras ser difundido un vídeo en redes que muestra el arresto violento del albañil de 30 años por parte de la policía del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos - a unos 40 kilómetros de Guadalajara.

Las redes sociales se inundaron desde entonces de mensajes condenando los hechos bajo la etiqueta #JusticiaParaGiovanni, emulando la protesta en Estados Unidos por la muerte de George Floyd, asfixiado por diversos policías en Minneapolis, Estados Unidos.