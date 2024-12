Un ladrón entra por la chimenea para robar, queda atascado y es detenido en Masachussets

En un suceso digno de una película cómica, un ladrón en Massachusetts terminó su intento de robo de la forma más ridícula posible: atrapado en la chimenea de una casa. Los agentes de policía, que lo habían estado persiguiendo, dieron finalmente con él gracias a su propia torpeza.

La operación de búsqueda comenzó con los detectives peinando la zona tras detectar actividad sospechosa en una vivienda. "¡Está en el tejado!", gritó uno de los agentes al divisar al hombre intentando escapar por las alturas. Sin embargo, lo que parecía una escena sacada de una película de acción se transformó rápidamente en una comedia de errores.

Al no encontrar escapatoria, el ladrón optó por meterse por la chimenea, como un Papá Noel fuera de temporada… pero sin regalos. Sin embargo, lo que él no esperaba era quedarse completamente atascado. "¿Está en la chimenea?", se escuchó a un detective preguntar. La respuesta fue afirmativa, pero no todos sabían en cuál, hasta que dieron con la chimenea correcta.

Cuando los agentes lo encontraron, no podían creer lo que veían: el ladrón estaba encajado entre los ladrillos, incapaz de moverse. "Eres un idiota", le espetó uno de los detectives, mientras otro pedía refuerzos.

Finalmente, el rescate requirió la intervención de los bomberos, quienes desmontaron la chimenea ladrillo a ladrillo para liberar al desafortunado delincuente. Atrapado, humillado y con dificultad para respirar, solo pudo balbucear: "Yo puedo, yo puedo".

El hombre fue trasladado al hospital, donde los médicos confirmaron que no sufrió heridas graves. Sin embargo, su aventura no terminó ahí: al ser registrado, las autoridades descubrieron que llevaba drogas encima, por lo que fue detenido inmediatamente.

Esta versión moderna de Papá Noel no solo fracasó en su intento de robo, sino que terminó con esposas en las muñecas en lugar de regalos para entregar. ¿Lección aprendida? Tal vez no todas las chimeneas conducen a un final feliz.