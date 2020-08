La candidata de la oposición unificada bielorrusa, Svetlana Tijanóvskaya, ha abandonado su país y se ha refugiado en Lituania.

En un vídeo en el que aparece visiblemente nerviosa y emocionada, Tijanovskaya explica que se ha marchado al país vecino libremente, "de forma independiente". Sin embargo, su lenguaje no verbal la ha delatado y también el ministro de Exteriores de Lituania, Linas Antanas, quien ha asegurado en rueda de prensa que "no tenía más opciones que abandonar el país".

La opositora se ha marchado del país después de haber sido retenida ilegalmente durante siete horas en la Comisión Central Electoral donde había acudido a denunciar fraude electoral.

En un principio se mostraba decidida a llegar hasta el fondo del asunto, pero tras su huida ha abandonado la cruzada contra el Gobierno. En un mensaje dirigido a los que protestan por la polémica victoria del ultraconservador Alexánder Lukashenko y piden una repetición electoral.

Les ha pedido que no se enfrenten a la policía y no salgan a las calles "para no poner sus vidas en peligro". "El pueblo de Bielorrusia hizo su elección. ¡Bielorrusos! Les pido que atiendan a razones y respeten la ley".

"Ni una sola vida vale el precio de lo que está ocurriendo ahora", ha expresado la política sobre unas manifestaciones que se han saldado con un muerto y más de 2.000 detenciones.