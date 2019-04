La Comisión Europea estudia retirar la pensión a Kroes por su vinculación con los Bahamas leaks

Primera rueda de prensa en Bruselas tras los Bahamas Leaks y el tema abre el turno de preguntas. La respuesta es clara: Europa pedirá explicaciones a la excomisaria y luego decidirá las sanciones, entre las que podría estar retirarle la pensión.

Kroes no les contó cómo era su obligación, que mientras vigilaba a las multinacionales como Comisaria de Competencia fue directora en una sociedad offshore radicada en las Bahamas, paraíso fiscal para la Unión Europea.

En Bruselas esperan a sus explicaciones, y en España, el Gobierno ya ha emitido un juicio. Lo ha hecho Luis de Guindos en Onda Cero, acusando de ocultación a Kroes, porque cree que si no informó es que algo no huele bien.

Lo que no valora de De Guindos es la conveniencia o no de tener una empresa offshore en Bahamas, a quien considera paraíso fiscal, porque "no todas las offshore son iguales".

Sin embargo, España, dejo de considerar las Bahamas como paraíso fiscal en 2015, algo a lo que Ciduadanos quiere poner remedio con una iniciativa en el Congreso de los Diputados tras las revelaciones de laSexta y el Confidencial.