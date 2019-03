Juan Guaidó tilda de "secuestro" la detención de su jefe de gabinete

Juan Guaidó denuncia la detención de su jefe de despacho, el abogado Roberto Marrero. El "presidente encargado" de Venezuela tilda de "secuestro" el arresto de su principal colaborador: "¿Cuál es el mensaje? ¿Que van a ir a por mi? ¡Dale!", sentenciaba Guaidó en un acto con la prensa.

Además, Guaidó asegura que si Nicolás Maduro no lo encarcela a él es porque, o no se atreve o no es él quién da las órdenes. "Como no pueden llevarse preso al presidente encargado, buscan apresar a los más cercanos", ha manifestado el líder opositor. Guaidó ha descrito entonces a Marrero no solo como su mano derecha en la escena política, sino como "un amigo". "Y el régimen lo sabe".

Por su parte, Estados Unidos ha asegurado que tomará medidas contra todos los funcionarios implicados en este último movimiento contra Guaidó.

Así fue la detención de Roberto Marrero

Los hechos ocurrían de madrugada, según informó el vecino de Marrero y diputado opositor Sergio Vergara en redes sociales, "más de 40 funcionarios del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional)" irrumpieron en su vivienda y en la de Marrero "con armas largas y doce camionetas".

El propio Marrero alertó de lo que estaba pasando antes de perder la comunicación. "En este momento están en mi casa. El SEBIN está aquí. Lamentablemente, llegaron a mí. Sigan en la lucha, cuiden al presidente. El pueblo de Venezuela no debe detenerse con esto. El que se cansa pierde", escribió.