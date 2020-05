El líder opositor venezolano Juan Guaidó ha eludido hablar de la firma de uno de sus más cercanos asesores con la contratista estadounidense 'Silvercorp', a la que el Ejecutivo de su país acusa de estar vinculada a dos recientes ataques fallidos, y ha retado al presidente Nicolás Maduro a que si es "tan valiente" que lo detenga.

"Inventan nuevas excusas para seguir persiguiendo, para detenerme. Pero te digo algo muy claro: Maduro, si eres tan valiente, dale", ha afirmado Guaidó en un mensaje difundido en sus redes, el primero tras varios días de silencio.

Acusa al Gobierno de "montaje"

Sobre los dos intentos de ataques marítimos del domingo y el lunes, Guaidó aseveró que "la dictadura activó un nuevo montaje", un "falso positivo" y que "no solo sembraron armas o falsas pruebas, sino que llegaron al extremo de "matar venezolanos y usar su cuerpos sin vida para montar una historia".

En cambio, no se pronunció sobre las acusaciones del Gobierno según las cuales firmó un contrato con la empresa 'Silvercorp' para organizar los dos ataques fallidos en los que murieron al menos ocho personas.

Uno de los más cercanos asesores de Guaidó, Juan José Rendón, reveló el martes que, efectivamente, firmó un contrato exploratorio con 'Silvercorp', aunque matizó que nunca se dio "luz verde" a la empresa de seguridad para emprender acciones en Venezuela.

El pasado domingo, el Gobierno de Maduro frustró una primera incursión en el estado costero de La Guaira, cercano a Caracas, donde ocho personas murieron y otras dos fueron detenidas. Un día después, en las costas del céntrico estado de Aragua, las autoridades venezolanas abortaron un segundo intento y, en esta operación, fueron detenidos 13 atacantes más, entre ellos los estadounidenses Luke Denman y Airan Berry, exmilitares vinculados con 'Silvercorp'.

El fiscal general, Tarek Saab, elevó la cifra final de detenidos a 31 este viernes, pues hubo varios arrestos en persecuciones y allanamientos posteriores.

"Show sangriento" ante la crisis

"Este show sangriento que armó la dictadura no podrá parar el gran descontento popular, la crisis que desborda Venezuela, el gran descontento que existe a lo interno de la Fuerza Armada Nacional", ha puntualizado el también presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

Guaidó ha insitido en que el Ejecutivo "no necesita excusas para seguir persiguiendo" a sus detractores porque en Venezuela "no hay estado de derecho", y en que del lado de la oposición no necesitan "mercenarios extranjeros" ya que "existe suficiente descontento en los venezolanos".

Por último, sobre los detenidos, Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, ha llamado a "defender y exigir respeto a los derechos humanos de los detenidos, independientemente de que se compartan sus métodos o no".

Asimismo, ha sostenido que no se puede permitir que haya "más Óscar Pérez, Fernando Albán y Costa Arévalos", rememorando algunos de los casos de opositores que han muerto en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del Estado o bajo su custodia.