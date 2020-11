A diez días de las elecciones en Estados Unidos, José Mujica afirma que "cualquier cosa es mejor que Trump. No sé lo que vendrá, pero peor que él no puede haber". Y así lo explica: "Es bravo conseguir a alguien peor que Trump para el mundo. Tiene lío con Europa, con Asia y con todos. Tiene eso de 'primero Estados Unidos'. Primero determinados sectores sociales. En esa categoría no entran los inmigrantes o los negros, sino los acomodados".

En una entrevista concedida a laSexta, Mujica ha definido al presidente de los Estados Unidos como "un hombre francamente imprevisible y reaccionario", y ha llamado a la gente a votar: "Que busquen otra alternativa". Porque, según ha explicado, el futuro de Estados Unidos es una cuestión delicada para el resto del mundo.

"La gran potencia empieza a estar cuestionada en materia de poder por China. La historia indica que cuando una gran potencia empieza a abdicar, a perder, se pone muy peligrosa", ha añadido el expresidente de Uruguay. Pero ¿quién ganará las elecciones en EEUU? Esa es la gran pregunta. Al respecto de esta cuestión, se ha encendido un cigarro, ha reflexionado unos instantes y ha respondido: "Estas interrogantes que las conteste el futuro".

Ante esta situación, Mujica ha reclamado que Europa adopte un mayor protagonismo al respecto: "Europa debería resignificar el tercer polo y alternativa, y amortiguar las contradicciones del mundo que se nos viene". Un mundo en el que, según ha concluido, se multiplica la incertidumbre.