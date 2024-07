Joe Biden va a continuar como candidato demócrata. Así lo ha ratificado en un evento electoral en Wisconsin y posteriormente lo ha logrado en una entrevista concedida a 'ABC News'.

Pese a las críticas, encuestas y rumores sobre su derrota en el debate frente a Donald Trump y unos pronósticos de un resultado igual de cara a las elecciones, el todavía presidente de Estados Unidos se sigue viendo como el candidato ideal para dirigir el país: "No creo que nadie esté más cualificado que yo para ser presidente o ganar esta carrera".

El presidente se mantendrá como candidato demócrata, aunque abre una opción no muy viable a dejar su candidatura: "Si el Señor Todopoderoso me dijera que abandonara la carrera electoral, me bajaría de la carrera, pero el Todopoderoso no va a bajar".

Además, Biden ha achacado sus errores durante el debate con Trump a un simple resfriado, confirmando las informaciones dadas desde su partido para justificar los lapsus que tuvo en directo: "Estaba enfermo. Me sentía terrible. De hecho, les pregunté a los médicos que estaban conmigo si me habían hecho una prueba de COVID para tratar de averiguar qué me pasaba. Me hicieron una prueba para ver si tenía alguna infección, ya sabes, un virus. No lo tenía. Solo tenía un resfriado muy fuerte".

Eso sí, ha rechazado someterse a un test cognitivo: "Tengo una prueba cognitiva todos los días. Todos los días tengo esa prueba. Todo lo que hago".

Sin embargo, estas palabras no frenan su caída libre en las encuestas de cara a las próximas elecciones. El apoyo a Biden ha caído en siete puntos, los mismos que sube Donald Trump. Y no tan solo eso, sino que muchos votantes demócratas no ven mal que Joe Biden dé un paso atrás.