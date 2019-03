Joe Berti: la cuestionable fortuna de sobrevivir a dos tragedias

Joe Berti ha logrado escapar al atentado de Boston y a la explosión de la planta química, convirtiéndose así, en una estrella mediática.

“Llamé a mi mujer y le dije, no te lo vas a creer, pero acaba de ocurrir la explosión más fuerte que he visto”, explica este superviviente norteamericano.

No está muy claro si tiene mala suerte al encontrarse en los dos peligrosos escenarios, o la tiene muy buena por salir ileso de ambas cosas. Él, se siente el más afortunado del mundo.

“Me preguntan si me siento desafortunado, pero al contrario, me siento bendecido”, sentencia Berti. Su mujer estaba muy cerca de la bomba, y milagrosamente, no resultó herida. Convencidos de su suerte, el año que viene volverán a Boston sin ningún miedo.