Durante la toma de posesión de este miércoles del flamante nuevo presidente de los EEUU, Joe Biden, no faltaron las pinceladas musicales. Entre juramento y juramento, la cantante neoyorquina de origen latino Jennifer López aprovechó un pequeño silencio entre las estrofas de su interpretación para reivindicar, en perfecto español, "una nación bajo Dios, indivisible y con libertad y justicia para todos".

La también actriz, que participó en el evento con un medley [un popurrí de varias canciones] de dos tradicionales canciones, muy patrióticas: 'This Land Is Your Land' y 'America The Beautiful'.

'This Land Is Your Land' es una pieza típica del folk estadounidense, que han revisitado artistas de la talla del Nobel Bob Dylan o Pete Seeger. Fue compuesta por el cantautor Woody Guthrie en 1940.

Por su parte, 'America The Beautiful' es, quizás, la canción más patriota en EEUU tras el himno nacional. Fue creada a finales del siglo XIX: la letra corre a cargo de una profesora de inglés, Katharine Lee Bates, y la música es de Samuel A. Ward.

Esta melodía forma parte del ecosistema patriótico: cobró especial importancia tras los atentados del 11-S y es fácil escucharla en eventos deportivos estadounidenses.