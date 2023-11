El asesor de Seguridad Nacional de Israel, Tzachi Hanegbi, ha afirmado que la liberación de los 50 rehenes retenidos en la Franja de Gaza en virtud del acuerdo alcanzado con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) no empezará hasta el viernes. "Las negociaciones para la liberación de nuestros secuestrados están constantemente avanzando", ha agregado Hanegbi en un breve comunicado, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

En esta línea, el Gobierno catarí ha confirmado que el anuncio de la fecha de la entrada en vigor de la tregua temporal humanitaria "se realizará en las próximas horas", y no arrancará en la mañana de este jueves, como estaba previsto. Así lo ha expresado el portavoz oficial del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, por lo que se apunta al viernes como fecha de inicio de esta pausa humanitaria.

Catar, principal mediador junto a Egipto y Estados Unidos en la guerra, ha asegurado que sus conversaciones con El Cairo sobre los "detalles del plan ejecutivo" para el acuerdo de la tregua humanitaria en Gaza "continúan y van de manera positiva". "Los contactos continúan con las dos partes y con nuestros socios en Egipto y Estados Unidos para garantizar la rapidez del inicio de la tregua y para hacer lo necesario para garantizar el cumplimiento de las partes con el pacto", ha concluido el comunicado.

Horas antes de confirmarse este retraso, un alto cargo de Hamás, Musa abú Marzuk, había asegurado en declaraciones a la cadena de televisión qatarí Al Yazira que la tregua humanitaria de cuatro días entraría en vigor este jueves sobre las 10.00 horas (hora local). Asimismo, destacó que el grupo "está preparado para un alto el fuego exhaustivo y un intercambio de prisioneros", antes de detallar que "la mayoría" de los rehenes que serán liberados "tienen nacionalidad extranjera".

En virtud del acuerdo, la milicia palestina entregará a 50 rehenes y a cambio Israel liberará a 150 presos que se encuentran en sus cárceles, todos ellos mujeres y menores de 19 años. Durante la tregua, las autoridades israelíes, que se han comprometido a no arrestar ni atacar a nadie en Gaza, dejarán de sobrevolar la zona sur del enclave por completo y la zona norte durante seis horas diarias.

El pacto entre las partes también incluye la entrada de un mayor número de convoyes con ayuda humanitaria, bienes médicos y combustible "a todas las zonas de Gaza sin excepción", tal y como ha explicado la milicia en un comunicado.