Irán traslada a la UE estar abierto al final de la guerra si hay garantías mientras admite contactos con EEUU aunque descarta "negociaciones"

Los detalles El presidente del Consejo Europeo ha conversado con el presidente iraní en una llamada en la que le ha pedido el cese de los ataques "inaceptables" y que acepte implicarse para hallar una vía diplomática que permita reabrir el paso marítimo por el estrecho de Ormuz.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha manifestado a la Unión Europea que Irán está dispuesto a finalizar la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel, pero requiere garantías de que no se repetirá la agresión. Durante una llamada con António Costa, presidente del Consejo Europeo, Costa pidió el cese de los ataques y la búsqueda de soluciones diplomáticas para reabrir el paso por el estrecho de Ormuz. Costa enfatizó la necesidad de respetar el Derecho internacional y lamentó las muertes de inocentes, incluyendo las víctimas en la escuela de Minab. Irán ha recibido mensajes del enviado especial de EE.UU., pero no los considera negociaciones.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha declarado este martes a la Unión Europea que su país posee la "voluntad necesaria" para poner fin a la guerra desatada hace más de un mes por Estados Unidos e Israel contra el país persa, pero que busca garantías de que los ataques no se repetirán.

"Poseemos la voluntad necesaria para poner fin a este conflicto, siempre que se cumplan las condiciones esenciales, especialmente las garantías necesarias para evitar que se repita la agresión", ha dicho Pezeshkian en una conversación telefónica con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, según ha informado 'Euronews'.

El presidente del Consejo Europeo ha pedido al presidente iraní en esa llamada el cese de los ataques "inaceptables" y que acepte implicarse para hallar una vía diplomática que permita reabrir el paso marítimo por el estrecho de Ormuz. "La situación actual en Oriente Próximo es extremadamente peligrosa", ha recalcado Costa en un mensaje difundido en redes sociales tras la llamada con Pezeshkian, durante la que ha llamado a la "desescalada y contención", así como a la protección de civiles e infraestructuras.

Costa también ha defendido en la conversación la "necesidad de que todas las partes respeten plenamente el Derecho internacional" y ha considerado "profundamente lamentables" todas las muertes de inocentes, incluidas las víctimas de la escuela de Minab, en el sur de Irán, que dejó más de 160 muertos, poco después del inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

"Para desescalar la situación, insto a Irán a cesar los ataques inaceptables contra países en la región y a implicarse positivamente en la vía diplomática, en especial con Naciones Unidas, para garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz", ha indicado Costa en su comunicado.

"Debe de haber espacio para la diplomacia. La UE se mantiene dispuesta a contribuir a todos los esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones y lograr una solución última que ponga fin a las hostilidades, al tiempo que se abordan otras preocupaciones más amplias de seguridad planteadas por Irán", ha concluido.

Irán admite contactos con EEUU aunque descarta "negociaciones"

Mientras, el ministerio de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha reconocido que ha estado recibiendo "mensajes directos" del enviado especial de Estados Unidos a Oriente Medio, Steve Witkoff, pero ha añadido que estos no constituyen "negociaciones", según ha declarado a 'Al Jazeera'.

Araqchi ha añadido que los mensajes incluyen amenazas o intercambios de puntos de vista transmitidos a través de "amigos".

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