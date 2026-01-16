El Instituto Nobel recuerda a María Corina Machado que no puede entregarle el premio a Trump: "No puede revocarse, compartirse ni transferirse"

El contexto Este jueves, la líder opositora venezolana le entregó a Donald Trump la medalla que le acredita como ganadora del Nobel de la Paz. No obstante, los organismos noruegos le recuerdan que el líder republicano no es el ganador legítimo del galardón aunque ostente galardón.

María Corina Machado, líder opositora venezolana y reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, entregó su medalla a Donald Trump en un gesto de buena voluntad. Aunque Machado afirmó querer compartir el premio con Trump, el Instituto del Nobel recordó que el galardón no puede revocarse ni transferirse. A pesar de la entrega, Trump mantiene que Machado no cuenta con el apoyo necesario en Venezuela. Machado comparó su gesto con el del general Lafayette, quien entregó una medalla a Simón Bolívar hace 200 años, simbolizando fraternidad entre Venezuela y Estados Unidos.

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, le entregó este jueves la medalla que le acredita como ganadora de este galardón a Donald Trump. Una entrega que llega días después de que varios de los periodistas más cercanos al presidente estadounidense asegurasen que este eligió a Delcy Rodríguez y no a Machado como presidenta interina porque la líder conservadora no renunció al Nobel.

Acto seguido, Machado aseguró estar dispuesta a "compartir" su premio con Trump como gesto de buena voluntad. Un gesto que se plasmó con el traspaso de la medalla en la Casa Blanca. No obstante, no ha servido para que Trump cambie de opinión y siga considerando que Machado "no tiene apoyo" de los venezolanos para liderar la transición.

Ante esta decisión de María Corina Machado, el Instituto del Nobel ha recordado que "una vez anunciado un Premio Nobel, no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros". "La decisión es definitiva y perdura para siempre", ha apostillado.

De hecho, en una indirecta lanzada hacia Machado y Trump, recuerda que, por mucho que el magnate ostente ahora la medalla, no es el ganador legítimo del galardón. "Una medalla puede cambiar de dueño, pero el título de Premio Nobel de la Paz, no", ha zanjado el organismo rector de este galardón en su cuenta en la red social X.

"La gente de Bolívar le está devolviendo a Washington una medalla"

Tras su reunión con Trump, María Corina Machado aseguró que se trató de un gesto para demostrar la fraternidad entre el los pueblos estadounidense y venezolano y que, por ello, se lo "presentó" a Trump como hizo el general Lafayette a Simón Bolívar.

"Hace 200 años, el general Lafayette le entregó al presidente una medalla con la cara de George Washington a Simón Bolívar, que siempre atesoró. Justo 200 años después, la gente de Bolívar le está devolviendo a Washington una medalla en reconocimiento", declaró Machado.

