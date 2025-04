El incierto destino del barco español con un millón de euros en aceite rumbo a EEUU

Nortoliva enfrenta incertidumbres debido al endurecimiento arancelario estadounidense mientras su barco, con 150.000 litros de aceite de oliva valorados en un millón de euros, se dirige a Estados Unidos. Aunque los aranceles no afectarán al aceite en tránsito, sí impactarán al ya contratado, valorado en 800.000 euros. La empresa teme que el comprador rechace el cargamento al llegar. El mercado estadounidense es crucial para Nortoliva, representando entre 6 y 10 millones de euros anuales. Enviando entre 100 y 200 contenedores al año, la compañía observa con preocupación el posible impacto en el consumo.

Faltan seis días para que el barco de Nortoliva, con 150.000 litros de aceite de oliva a bordo y un valor cercano al millón de euros, arribe a Estados Unidos. Pero mientras el buque cruza el Atlántico, en la sede de la empresa en Lleida crece la preocupación.

El reciente endurecimiento arancelario por parte de la administración estadounidense ha obligado a la compañía a replantearse la viabilidad de seguir cumpliendo con los envíos comprometidos. Aunque el nuevo escenario aún no está del todo claro, desde Nortoliva indicaron a La Sexta que los aranceles no se aplicarían sobre la mercancía que ya está en tránsito. No obstante, todo el aceite que ya estaba contratado y pactado —valorado en unos 800.000 euros— sí quedaría sujeto al gravamen.

A esto se suma el temor de que el comprador estadounidense rechace el cargamento una vez llegue a puerto. "Si el cliente no lo quiere, devolver un contenedor desde Estados Unidos cuesta unos 10.000 euros. En este caso, serían unos 60.000", explica Jordi Guiu, gerente de Nortoliva.

Para Nortoliva, el mercado norteamericano representa entre 6 y 10 millones de euros anuales en facturación, una cifra clave para su balance económico. "Enviamos entre 100 y 200 contenedores al año a América", explican desde la firma, que observa con inquietud el impacto que esta medida podría tener en el consumo.