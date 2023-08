Un avión cayendo al vacío durante varios segundos antes de estrellarse contra el suelo. Es el vídeo que grabó un testigo al presenciar el accidente de avión en el que hamuerto el líder de Wagner. En las imágenes también se observan los restos del aparato ardiendo sobre una gran explanada.

La aeronave, que volaba desde Moscú a San Petersburgo, cayó en las inmediaciones de la localidad de Kuzhenkino. El Ministerio de Emergencias aseguró desde un primer momento que 10 personas habían fallecido, pero el suceso alcanzó una deriva política cuando la agencia que coordina el transporte aéreo, Rosaviatsiya, identificó a Yevegni Prigozhin como un posible pasajero.

Horas después, la institución divulgó la lista final de las personas que iban a bordo, con el nombre de Prigozhin en ella. El listado divulgado en redes sociales incluye también a un estrecho aliado de Prigozhin, Dimitri Utkin.

La agencia Rosaviatsiya ha abierto una investigación, lo que pasará entre otras cosas por examinar los registros de vuelo y las cajas negras. También el Comité de Investigación ha incoado sus propias diligencias, para determinar si puede haber algún tipo de responsabilidad penal, de acuerdo con la agencia Interfax.

El mortal siniestro se produce, además, dos meses después de Prigozhin desafiara a Vladímir Putin y liderase un motín de sus mercenarios contra el Kremlin. Un conato de rebeldía que acabó con un acuerdo para que el fundador de Wagner se exiliase en Bielorrusia, aunque en los últimos días había reaparecido en un vídeo en el que sugería que se encontraba en África.

Un canal de Telegram afín a Wagner ha culpado de su muerte a "traidores a Rusia", mientras que Ucrania ha apuntado directamente al presidente ruso. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no se ha mostrado sorprendido por la noticia y, aunque no le ha responsabilizado directamente, sí ha deslizado que "no ocurren muchas cosas en Rusia que no tengan a Putin detrás".