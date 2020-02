Los colegios electorales de Hungría abrieron para que 8.272.625 de ciudadanos puedan votar en el referéndum sobre el sistema de reubicación de refugiados en los países de la Unión Europea (UE).

Hasta las 19.00 hora local (17.00 GMT) los electores responderán con un "sí" o un "no" a la pregunta: "¿Quiere que la UE disponga, sin el consentimiento del Parlamento (de Hungría) sobre el asentamiento obligatorio de ciudadanos no húngaros en Hungría?".

El referéndum fue convocado por el Gobierno del conservador primer ministro Viktor Orbán, que se opone categóricamente al sistema de reubicación elaborado por la Comisión Europea (CE).

Aunque la mayoría de los húngaros que acudirán a las urnas votarán "no", conforme a lo demandado por el Gobierno, las encuestas pronostican que es posible que la participación no supere el 50%, con lo que el referéndum no sería válido.

Las leyes establecen que el referéndum será legal sólo si más de la mitad de los votantes, esto es 4.136.313 húngaros, emiten un voto válido.