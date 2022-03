Fotoperiodistas, cámaras y los propios ucranianos comparten imágenes de la invasión rusa de Ucrania estos días. Las vemos en la televisión, en la prensa y en las redes sociales. Estas instantáneas nos muestran el horror de la guerra, la destrucción de las ciudades e ilustran todo lo que está sucediendo para que el mundo no sea indiferente a la situación de violencia que está sufriendo el pueblo ucraniano.

Algunas de estas fotografías ya se han convertido en iconos del enfrentamiento, entre ellas la terrible instantánea de una niña ucraniana con una piruleta y un fusil. Tanto es así, que el presidente del Partido Popular en Europa Donald Tusk la compartió en su cuenta de Twitter con el mensaje: "¡No le digas que sanciones más duras serían demasiado costosas para Europa!".

Esta impactante imagen, que pretende reflejar el destino de los niños ucranianos en esta contienda, es anterior al inicio de la guerra. Según ha explicado el autor de la fotografía, y padre de la niña, Oleksii Kyrychenko, la tomó el 22 de febrero del 2022, antes de que Putin comenzará la invasión.

El objetivo de esta sesión de fotos no era otro que "llamar la atención sobre la posible guerra", explica este fotógrafo aficionado en una publicación en Facebook. En aquellos momentos que quería demostrar cómo podía ser Ucrania en un futuro próximo, ha asegurado Kyrychenko.

Sesión de fotos con su hija

Además, en esta red social ha compartido otras imágenes de esta misma sesión de fotos, explicado que se tomaron en un edifico abandonado. "El arma es mía, la hija no sabe disparar. Ella tiene 9 años. Por supuesto, el arma no estaba cargada durante la realización de la foto", asegura el autor de la famosa instantánea.

El segundo día de guerra, cuando las tropas rusas comenzaron a aterrizar cerca de Kiev, Oleksii Kyrychenko, su esposa y sus tres hijos dejaron la ciudad para irse a Ucrania occidental con unos amigos, cuenta el fotógrafo. "Me inscribí en la defensa militar, pero aún no me han llamado, porque tenemos las largas colas y las personas con la experiencia militar se movilizan en primer lugar", explicó el 13 de marzo.

En su última publicación en la red social, hace dos días, comparte una versión de su fotografía 'Chica con dulces' imitando el famoso póster propagandístico de Dmitry Moore con la siguiente inscripción: "¡Europa, estoy luchando por ti!".