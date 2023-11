Se va una de las figuras más poderosas de la historia reciente y que influyó de manera decisiva en la política internacional de la segunda mitad del siglo XX. El ex consejero de Seguridad y ex secretario de Estado estadounidense, Henry Kissinger, ha muerto a los 100 años en su casa en Connecticut (Estados Unidos), según un comunicado de su firma de consultoría geopolítica, Kissinger Associates Inc.

Artífice de las relaciones internacionales de Estados Unidos de los 70, Kissinger se ha erigido como una figura tan mitificada como controvertida. Por un lado, se le define como el diplomático que impulsó una distensión de las relaciones con la Unión Soviética durante la Guerra Fría al firmar el alto el fuego temporal con Vietnam, lo que le sirvió para ser galardonado con el Premio Nobel de la Paz de ese año. A menudo se destaca de Kissinger también su relevante papel como mediador en Oriente Medio.

A Kissinger se le sitúa en el marco conceptual de la realpolitik o power politics, al ser el foco principal de sus decisiones el pragmatismo y el aumento de poder estadounidense.

Sin embargo, y como estratega que siempre puso los intereses de EEUU por encima de todo, hasta el fin de sus días voló sobre él la sombra de su respaldo a las dictaduras latinoamericanas de los años 70. No es difícil encontrar posturas y colectivos que le han descrito directamente como "criminal de guerra".