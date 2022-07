El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha sostenido este jueves que la retirada de Rusia de la isla de las Serpientes "cambia significativamente" el paradigma en el mar Negro, y ha subrayado que "paso a paso" Ucrania expulsará a Rusia de su mar. "La isla de las Serpientes es un punto estratégico y cambia significativamente la situación en el mar Negro. Esto no garantiza la seguridad, no garantiza que el enemigo no regrese, pero limita significativamente las acciones de los ocupantes", ha expresado el mandatario de Ucrania en su mensaje diario a la nación ucraniana. Zelenski ha agradecido a la Agencia Central de Inteligencia ucrania que, con ayuda de cazas Alpha, los pilotos de las Fuerzas Armadas, el Comando de Alejandría y la Artillería ha propiciado que "el enemigo" haya evacuado la isla en varios buques.