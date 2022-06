La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajarova, ha anunciado este viernes que Rusia no se unirá al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. "Rusia no tiene la intención de unirse a este acuerdo y cree que el tratado no establece ningún estándar de universalidad en las normas: ni ahora ni en el futuro", ha afirmado Zajarova, según recoge la agencia de noticias rusa TASS. Europa Press