El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aseguró que Moscú ya ha dado "los pasos necesarios" para plantear este asunto ante los organismos internacionales, "particularmente ante la ONU" con el fin de abrir un "debate profesional". "Tenemos informaciones concretas sobre instituciones ucranianas, centros de investigación científica, que disponen de las tecnologías que permiten crear esta 'bomba sucia'. Tenemos informaciones que hemos verificado reiteradamente por los canales correspondientes de que no se trata de una sospecha vana", añadió. Lavrov aseguró que Moscú tiene pruebas de que "este tipo de cosas pueden estar en proceso de preparación", "El que haya desconfianza hacia la información proporcionada por la parte rusa no significa que la amenaza del uso de una 'bomba sucia' no exista. La amenaza es real. Ahora, es asunto suyo si se lo creen o no", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Este lunes, el Ministerio de Defensa de Rusia informó sobre la activación de los protocolos "para el cumplimiento de misiones en condiciones de contaminación radiactiva"