Las fuerzas rusas lanzaron anoche contra territorio ucraniano un total de 17 drones kamikaze de fabricación iraní, de los que 13 fueron derribados por las defensas antiaéreas ucranianas, informó hoy la Fuerza Aérea de Ucrania en un comunicado.

Los cuatro drones que no fueron interceptados "no alcanzaron sus objetivos". Según la información preliminar disponible, no han provocado daños ni bajas, según la fuente. Los drones fueron lanzados desde el sureste de Ucrania y fueron interceptados en varias regiones del país. “Las defensas antiaéreas se activaron en las regiones sur, este y centro”, explicó la Fuerza Aérea ucraniana sobre las zonas en las que fueron interceptados.

Rusia ataca casi a diario ciudades e infraestructuras ucranianas con drones de ataque iraníes. La mayoría de ellos son derribados por las defensas aéreas ucranianas. Según los expertos, Rusia busca agotar las defensas aéreas ucranianas y localizar su emplazamiento con el uso de estos drones. EFE