Las autoridades rusas han denunciado este domingo un ataque con un dron ucraniano cerca de la ciudad rusa de Taganrog, en la región de Rostov, que se encuentra en el mar de Azov. El gobernador de la región, Vasili Golubev, ha denunciado durante la noche que el vehículo aéreo no tripulado se estrelló en una zona rural en la que quedaron dañados el techo de una vivienda particular y un automóvil. Golubev ha señalado en su canal de Telegram que los servicios de emergencia se han trasladado al lugar del incidente, pero no se han registrado víctimas. También ha informado de que han acudido especialistas del Ministerio de Defensa.