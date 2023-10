El Defensor del Pueblo de Ucrania, Dimitri Lubinets, ha lamentado que la ONU no sepa "sumar 2+2" sobre la presunta responsabilidad de Rusia en el ataque contra la prisión de Olenivka (al sureste de Donetsk), en el que murieron 50 prisioneros de guerra ucranianos. "Desgraciadamente, incluso en un informe tan serio, la ONU no puede sumar 2+2 y entender que solo la Federación rusa es culpable de la tragedia. (...) Sin embargo, el mundo entero ya conoce la 'firma' de la Federación rusa. Por eso, las personas y organizaciones más conscientes no tienen dudas sobre quién está detrás de este cínico crimen de guerra", ha comunicado Lubinets en su canal de Telegram.