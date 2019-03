Grecia podría contar con ayuda financiera fuera de Europa tras la negativa de la Troika

El tira y afloja entre la Troika y el nuevo gobierno griego no ha empezado con buen pie. El ministro de finanzas, Yanis Varoufakis ha afirmado: "No tenemos intencion de trabajar con una comisión que no tiene razón de existir". Esto signfica que Grecia no reconoce a la Troika como interlocutor en la negociación de su programa de rescate. El nuevo ejecutivo de Tsipras quiere negociar directamente con el Eurogrupo y ya se ha encontrado con un "pero".

