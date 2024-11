Gonzalo Miró se "quita el sombrero con el PP", Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez: "Son imbatibles"

Gonzalo Mir ha reaccionado este lunes en Más Vale Tarde ante las acusaciones que vinculan al Fiscal General del Estado, con la filtración de datos confidenciales sobre la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Durante su intervención en el programa, Miró hizo tres puntualizaciones. En primer lugar, Miró mostró su confianza en la UCO. "Si realmente el Fiscal General del Estado o cualquiera de la fiscalía ha filtrado algo, tiene que pagar por ello y no puede seguir en su puesto", afirmó.

En segundo lugar, el colaborador se refirió a otros casos en los que la UCO también ha intervenido, como el relacionado con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sin embargo, fue en su tercera intervención donde Miró dijo: "Yo me tengo que quitar el sombrero con el PP [...] Me parece que hay que tener un conocimiento de cómo funciona este país absolutamente espectacular para que no pase nada con Miguel Ángel Rodríguez soltando bultos y que la gente se los coma doblados".

Miró también criticó la actitud de Ayuso en este asunto, quien ha sido acusada de utilizar su cargo para proteger a su pareja. "Con Ayuso utilizando la Comunidad de Madrid para defender a un delincuente, un delincuente que resulta que ya no está ni siquiera encima de la mesa, no pasa absolutamente nada con todo eso", comentó.

Finalmente, Miró concluyó su intervención: "Es para quitarse el sombrero, chapó", reconociendo la destreza política de Ayuso y Rodríguez para mantenerse firmes ante la adversidad y seguir avanzando sin que su imagen se vea afectada.

