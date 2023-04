Se presentan como "el ABC de la operación militar especial", el nombre con el que Rusia se refiere a la guerra de Ucrania. Estos vídeotutoriales de dibujos animados dan consejos sobre lo que deben hacer los soldados rusos para sobrevivir en la guerra.

En uno de ellos narran los pasos a seguir para atacar apropiadamente un edificio. Ataque para el que aseguran "no deben ahorrar en granadas".

En tono de humor dan indicaciones tan básicas como no quitar con los dientes el seguro de una granada. Consejos que ilustran con superhéroes americanos, asegurando que "si no eres 'Deadpool' no te escondas detrás de un coche, solo puede protegerte la parte del motor". O cómo deben afrontar el cuerpo a cuerpo o asegurarse antes de tocar nada porque puede estar minado, son otras de las advertencias que deben tener en cuenta los soldados rusos. Importante también a tener en cuenta en una guerra es que sepan cavar trincheras.

Un material del que se desconoce el fin y el destinatario, en el que se incluye contenido orientado más adultos como el Kamasutra. Están narrados en segunda persona por Ivan Okhlobystin, un hombre polifacético y fiel a Putin. Desde Ucrania, el asesor de Zelenski, Anton Gerashchenko, denuncia que "Rusia está usando estos dibujos para enseñar a los niños conceptos básicos de la guerra y cómo no morir".