Francia ha puesto fin a la llegada masiva de jóvenes españoles que viajaban para vacunarse al País Vasco Francés. Hasta 300 personas han acudido a Biarritz para recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 antes de coger las vacaciones. Sin embargo, hoy se ha dejado de inocular los sueros a quienes acudían desde España. Una negativa que sorprende cuando hace sólo unas horas, todo eran facilidades para quienes acudían solo para ello.

Mikel, Asier o Anne eran algunos de los jóvenes que no querían esperar a que la llamada en España les cogiese de vacaciones. "Si me llego a enterar antes, antes hubiese estado", ha explicado uno de los jóvenes. Hasta el momento, Francia no había puesto ninguna pega, de hecho, otorgaba la posibilidad de elegir suero.

Las autoridades locales han confirmado a laSexta que sí completarán la pauta de los que llegaron a ponérsela, pero no continuarán con la vacunación de españoles.

Por el momento, la vacunación en España va mejor que en Francia. En nuestro país, un 57% de la población ya tiene al menos una dosis, mientras que el porcentaje se reduce al 54% en Francia.

Si comparamos el porcentaje de personas que han recibido la pauta completa, España vuelve a situarse a la cabeza con un 34%. Una cifra que supera en nueve puntos el porcentaje de inmunizados en Francia, con un 25%.