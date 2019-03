La familia del topo de la CIA Rolando Sarraf se pregunta dónde está

No se sabe nada del topo de la CIA, Rolando Sarraf, que ha sido clave en el intercambio de prisioneros entre Obama y Castro. Su familia no sabe nada de él. Sus sus padres en La Habana y su hermana en Madrid dicen que no han podido ponerse en contacto con él. Ha estado 20 años en las cárceles cubanas y se cree que le han trasladado a EEUU.

