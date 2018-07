Un exobispo australiano justifica no haber denunciado por pederastia a sus sacerdotes: "No sabía que fuera delito"

HA PEDIDO PERDÓN A LAS VÍCTIMAS

El exobispo católico Ronald Mulkearns ha afirmado que cuando tuvo que afrontar casos de pederastia cometidos por sacerdotes en su diócesis australiana no estaba seguro de que estos abusos eran delito aunque sí que estaban mal. "Me gustaría decir que lo siento terriblemente por no haber hecho entonces las cosas de forma diferente", declaró.