El senador de Arizona y candidato republicano a la Casa Blanca en 2008, John McCain, ha retirado oficialmente su respaldo al nominado republicano, Donald Trump, después de la última polémica en la que se ha visto involucrado el magnate con la revelación de un video en el que Trump realizaba comentarios lascivos sobre las mujeres.

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, canceló un acto conjunto que iba a realizar con Trump en Wisconsin. "Espero que Trump trate este tema con la seriedad que merece y demuestre que tiene mayor respeto por las mujeres que lo que se escucha en la grabación", alegó Ryan.

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, publicó un vídeo en Facebook en el que pidió disculpas por los comentarios lascivos que aparecen en un grabación de 2005. En este video se ve cómo Trump se jacta de intentar relaciones sexuales con una mujer casada y de poder manosear a mujeres.

Un escándalo que se ha convertido en el último de una polémica carrera electoral en el que ha protagonizado distintos desencuentros e intercambio de insultos con mujeres. "Nunca he dicho que sea una persona perfecta, ni tampoco he pretendido ser alguien que no soy. He dicho y he hecho cosas de las que me arrepiento y las palabras del vídeo de este vídeo de hace más de una década son una de ellas. Cualquiera que me conozca sabe que estas palabras no me representan", ha afirmado Trump en un video en el que reconoce lo desacertado de su comentario.

Entre las críticas una de las más destacadas ha sido la de Robert De Niro, muy duro y contundente con el candidato republicano: