Los turistas estadounidenses que hayan sido completamente vacunados contra el coronavirus podrán visitar la Unión Europea (UE) durante el verano. Así lo ha anunciado la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, en una entrevista con 'The New York Times'. Tras más de un año con los viajes restringidos por la pandemia, los estadounidenses podrían volver a hacer pronto turismo por Europa gracias a su rápido ritmo de vacunación.

Según apunta el medio estadounidense, Von der Leyen abría recomendado un cambio en la política para que esto sea posible siempre que los viajeros cuenten con un certificado de vacunación, y teniendo en cuenta que el país "usa vacunas aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos". "Esto permitirá la libre circulación y los viajes a la Unión Europea", ha asegurado.

Y es que según la dirigente, los 27 aceptarán "incondicionalmente" a todas aquellas personas que hayan sido inoculadas con dosis aprobadas en Europa. En Estados Unidos, a día de hoy, vacunan con Moderna, Pfizer y Janssen, tres de las cuatro autorizadas en la UE.

No obstante, la presidenta de la CE no ha puesto fecha a la reanudación de estos viajes y ha destacado que se hará sí la situación epidemiológica lo permite, aunque reconoce que esta "está mejorando en Estados Unidos, como, con suerte, también está mejorando en la Unión Europea".

A esto se añade que los países miembro se reservan el derecho a implantar sus propios vetos a viajeros de otros países o instaurar medidas como cuarentenas a viajeros, incluso aunque se cuente con un certificado de vacunación. Con todo, según apunta el citado medio, se espera que países como Grecia, España, Italia o Portugal que dependen tanto del turismo para su economía, "estén dispuestos a aprovechar la oportunidad de aprovechar la oportunidad para reabrirse al mercado turístico de EEUU con la bendición de la UE".

La campaña de vacunación de Estados Unidos tiene como objetivo alcanzar la inmunidad del 70% de los adultos para inicios del verano, en el mes de junio.

Certificado verde de vacunación

La Unión Europea ya ha puesto en marcha sus propiosparade todas aquellas personas ya vacunadas. Un documento en el que también se indicará si el viajero ha pasado el COVID-19 en los últimos meses o si ha dado negativo en una prueba.

Esta herramienta, aun así, no puede ser discriminatoria, por lo que el hecho de no contar con un certificado de vacunación no puede "restringir el derecho a la libre circulación y el derecho a viajar".