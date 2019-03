Estados Unidos piensa acuñar una moneda de un billón de dólares contra la deuda

La vía normal para el presidente Barack Obama sería buscar un acuerdo con los republicanos, que tienen la mayoría en la Cámara de Representantes, para obtener la autorización del Congreso, algo que se presume muy complicado, sobre todo después de los enfrentamientos provocados por la crisis del llamado "precipicio fiscal", pero la ley de EEUU permite esta salida desesperada para salvar la economía y además evita pasar por el Congreso, dominado por los republicanos.

LaSexta Noticias ha hablado con Javier Flores, un analista de Bolsa: "No es capital real, una deuda que se sustenta sobre algo que no tiene el valor que dice que vale. Esta moneda del billón de dólares tendría el valor del billón de dólares porque así lo diría la moneda, pero no valdría el platino que contiene ese billón de dólares".

La solución de la moneda de platino comenzó a circular por internet en 2011 y cada vez más economistas se apuntan a ella.



Hasta el Premio Nobel Paul Krugman califica la acuñación de la moneda del billón de dólares como una peculiar excepción porque "vivimos en un tiempo económico extraño, en el que las reglas normales ya no cuentan". Una vía de escape que no se podría aplicar en Europa.

En 1997 ya se acuñó una moneda de platino por valor de un billón de dólares pero su cuantía no era real sino simplemente se trataba de una pieza de coleccionista.

En EEUU siguen recogiendo firmas para aplicar la solución de la moneda del billón de dólares. Se necesitan 25.000 firmas para que el Gobierno se pronuncie. De momento, ya han reunido tres mil.