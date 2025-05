Estados Unidos, destino hostil para los turistas: ni tener todo en regla te garantiza entrar en el país de Trump

Ni tener todo en regla te garantiza entrar en Estados Unidos. Ni tener tu visado. Ni contar con tu pasaporte. Ni haber hecho tus reservas. Ni con todo eso es cien por cien seguro que vayas a poder entrar en suelo estadounidense. Todo, desde la llegada de Donald Trump. Desde que el republicano se hizo con el poder y volvió a ser el ocupante de la Casa Blanca.

Porque el caso de Bernardo. Viajaba con todo en regla... pero no: "Me dijeron que tenían que revisar mi caso en la aduana. Me deportaron. No puedo entrar hasta 2028".

Ni tan siquiera los que viven en EEUU se atreven a salir del país en caso de trabajar fuera por si luego no pueden volver. "Vivo en Tucson, en Arizona, y trabajo en el norte de México. Desde que está Trump me lo he pensado mucho, y todavía no he cruzado", cuenta María.

La desconfianza para visitar Estados Unidos es cada vez mayor. Es algo que no está sucediendo en otros países, como sus vecinos de Canadá y México que experimentan subidas de un 20%, y que preocupa incluso en el Consejo Mundial de Viajes y Turismo: "EEUU es el único país de los 184 que medimos que va marcha atrás. Está en déficit".

Es literal. La gente está pasando de viajar a Estados Unidos. Está pasando de pensar en EEUU como un destino turístico. Por la antipatía que está generando. Por la desconfianza. Porque incluso el abaratamiento del dólar no es bastante para animar a los españoles y a las españolas a cruzar el charco rumbo al país de Trump.

Todo, por la bienvenida. Por la escasa calidez con la que se recibe a los que llegan de fuera de EEUU y que ven incluso como se tienen que volver sin haber pisado suelo estadounidense. Y mientras allí la cosa va para abajo, en México y en Canadá todo va al alza.